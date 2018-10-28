Житель Кронштадта не донёс приятелю бутылку водки. Теперь он мёртвый, а второй арестован

В Кронштадте стало двумя мужчинами меньше. Несколько дней назад они собрали свои последние деньги, чтобы выпить, но один из них не выдержал испытания. В результате в немудреном конфликте разбирался уголовный розыск. Последствия предсказуемы: одного надо хоронить, второго за госсчет кормить.

По информации «Фонтанки», 28 октября судья Кронштадтского суда Татьяна Иванова арестовала на два месяца 44-летнего местного жителя. Следственный комитет вменил ему нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Дело даже не в том, что лишенный свободы привык к камере, так как несколько раз осуждался, а последний раз вышел условно-досрочно осенью 2016 года. По данным «Фонтанки», фактическое убийство произошло в комедийной ситуации.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 23 октября приятели встретились в квартире на улице Литке. Когда, наконец, они собрали необходимую небольшую сумму, один отправился за бутылкой. Но, судя по всему, он оказался слабохарактерным, так как по дороге обратно выпил все содержимое. Более того, умудрился принести пустую бутылку как доказательство. И соответственно получив град ударов по голове, скончался к утру в той же квартире.