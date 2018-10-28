Личная ошибка: в Египте погиб парапланерист из Ленобласти

Член российской команды чемпионата мира по мотопарапланерному спорту в Египте погиб во время тренировочного полета, сообщили 28 октября в министерстве гражданской авиации страны.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 26 октября в городе Файюм. Из-за сбоя в работе двигателя параплана мужчина упал в озеро Карун.

Глава управления гражданской авиации Египта Самех Аль-Хефни рассказал, что первоначальные данные расследования указывают на личную ошибку пилота из-за несоблюдения норм безопасности. С этой версией согласился и Игорь Потапкин, лидер российской команды, который уточнил, что ошибка произошла из-за несоблюдения процедур по проверке оборудования перед полетом.

Как пишет «Коммерсантъ», погибшего спортсмена звали Вячеслав Николаев. На личной странице мужчины «ВКонтакте» можно узнать, что он жил в Ленинградской области. Незадолго до трагедии он анонсировал чемпионат в Египте, в котором собирался участвовать. Знакомые и друзья погибшего выражают соболезнования с 27 октября.