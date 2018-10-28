«Мы гуляем на кладбище»: защитники Смоленки провели второй митинг

Противники строительства инвест-отелей на Васильевском острове провели митинг, на котором призвали горожан участвовать в подготовке референдума. Чиновников из администрации Петербурга, которые обещали прийти, защитники парка так и не дождались, сообщает 28 сентября корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Организаторы утверждают, что на митинг собрались порядка 1000 человек. По оценке «Фонтанки», их количество ближе к 500. Поддержать создание парка пришли множество молодых семей с детьми и пожилых людей. Пятачок на набережной запестрел зеленым – защитники принесли с собой воздушные шары с надписью «Парк на Смоленке».

В руках у защитников парка были плакаты «Нет стройке в зеленой зоне», «Людям нужен зеленый парк, а не каменный апарт», «Не оскорбляйте чувства отдыхающих», «Спасите деревья на Смоленке». Кто-то ограничился емким вопросом: «А парк?». На мероприятии активисты продолжили собирать подписи за создание зеленой зоны в устье реки, их число уже превысило 12 тысяч.

Как сообщила со сцены экс-депутат петербургского Законодательного собрания Ольга Галкина, парламентарии-василеостровцы будут добиваться, чтобы участки, отданные под строительство инвест-отелей, получили статус зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). «На случай, если это не получится, у нас есть план «Б». Наше движение разослало всем политическим силам, общественным организациям приглашения принять участие в оргкомитете по региональному референдуму в защиту парка на Смоленке», – рассказала со сцены парламентарий.

Выступающие со сцены пообещали потребовать отставки спикера городского парламента Вячеслава Макарова и заодно – всего ЗакСа.

На мероприятии ждали представителей Смольного. По сведениям организаторов, чиновники пришли, но предпочли остаться инкогнито. На неоднократные призывы выступить на сцене они не отреагировали.

«Из аппарата Игоря Николаевича Албина нам пришел ответ на наше обращение, что по поручению вице-губернатора должны присутствовать представители комитета по инвестициям, КГА (комитет по градостроительству и архитектуре) и администрации Василеостровского района. Но, к сожалению, пока они себя не обнаружили», – рассказала «Фонтанке» один из организаторов Ирина Баханович.

«Я родилась на Васильевском. Проблема парков в городе – она вообще одна из самых основных. То, что творится с ними, – это полное безобразие. Считаю, что парк, конечно, нужен. Помню, мы в детстве всегда ходили гулять на кладбище, здесь больше реально негде гулять. Когда еще не было Морской набережной, гуляли вдоль залива, но потом – только кладбище», – вспоминает петербурженка Мария Викторовна.

Гендиректор компании «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко сообщил «Фонтанке», что представителей инвестора в этот раз на митинг не пригласили. «У нас есть предложение, мы его будем озвучивать на этой неделе», – рассказал он. Раскрыть подробности бизнесмен отказался, но подтвердил, что оно должно стать неким компромиссом, который инвестор предлагает противникам стройки.

В сентябре защитники Смоленки уже проводили митинг, на который собрались порядка 600 человек.

Два участка по 1,1 га каждый ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича, получило в аренду от города до 2022 года. На этом месте инвестор при помощи «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко планирует воздвигнуть отель. В сентябре комиссия по Генплану одобрила присвоение территории в устье реки Смоленки рекреационного статуса. Сменить назначение участков, на которых запланировали строительство отелей, власти отказались.