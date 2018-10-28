Задержан активист «Открытой России» Чупрунов. Полиция выделила ему отдельную машину

Активист «Открытой России» Павел Чупрунов задержан на акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» в Петербурге днём 28 октября. Об этом он сам написал в своём твиттере.

Активист отметил, что правоохранители уделили ему особое внимание. Пока он якобы участвовал в пикете с плакатом в руках, его не трогали. Как только он свернул лист с надписью и направился в сторону от других участников, его задержали. Сначала его посадили в автобус, а затем, видимо, пожелав изолировать от прочих людей, пересадили в полицейскую машину.

Меня вывели из автобуса и пересадили отдельно в автомобиль. pic.twitter.com/G6npMqkRok — Pavel Chuprunov (@PavelChuprunov) 28 октября 2018 г.

Напомним, на сегодняшней акции в районе Малой Садовой задержаны несколько десятков человек. Очевидцы сообщают, что полиция якобы сажает в автозак всех, кто похож на участников пикета.

Что касается активиста «Открытой России» Павла Чупрунова, то в начале октября ему дали пять суток ареста за неповиновение, маску Путина и карточную игру про президента.