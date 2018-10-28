Задержан активист «Открытой России» Чупрунов. Полиция выделила ему отдельную машину
Активист «Открытой России» Павел Чупрунов задержан на акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» в Петербурге днём 28 октября. Об этом он сам написал в своём твиттере.
Активист отметил, что правоохранители уделили ему особое внимание. Пока он якобы участвовал в пикете с плакатом в руках, его не трогали. Как только он свернул лист с надписью и направился в сторону от других участников, его задержали. Сначала его посадили в автобус, а затем, видимо, пожелав изолировать от прочих людей, пересадили в полицейскую машину.
Меня вывели из автобуса и пересадили отдельно в автомобиль. pic.twitter.com/G6npMqkRok— Pavel Chuprunov (@PavelChuprunov) 28 октября 2018 г.
Напомним, на сегодняшней акции в районе Малой Садовой задержаны несколько десятков человек. Очевидцы сообщают, что полиция якобы сажает в автозак всех, кто похож на участников пикета.
Что касается активиста «Открытой России» Павла Чупрунова, то в начале октября ему дали пять суток ареста за неповиновение, маску Путина и карточную игру про президента.
Справка:
Участников «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Многие считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог ему «заработать» статью.
Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 участников организации из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии якобы готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.