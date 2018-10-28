Среди погибших на ЗСД – доктор наук СПбГУПС и директор библиотеки Дома Радио

В аварии на ЗСД среди восьмерых погибших оказались, по предварительной информации, профессор Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Виктор Кутовой и его супруга, а также 70-летняя директор библиотеки петербургского Дома Радио Елена Ошевенская. Их имена значатся в списке погибших, который ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опубликовало 28 октября на своём сайте. Задержан предполагаемый виновник ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России, в качестве подозреваемого задержан 59-летний водитель «Скании» – в порядке статьи 91 УПК РФ. Напомним, вчера предполагалось, что ДТП спровоцировал водитель «Ивеко».

Виктор Петрович Кутовой, как говорится на сайте вуза, трудился на кафедре «Механика и прочность материалов и конструкций». У петербургского доктора физико-математических наук за плечами 40 лет стажа. Он преподавал прикладную и техническую механику и сопротивление материалов.

Елена Ошевенская стояла у истоков знаменитого Дома Радио на Итальянской. В середине 70-х годов она вместе с энтузиастами, в числе которых был секретарь ленинградской комсомольской организации и основатель «Балтийской медиагруппы» Олег Руднов, организовала выставку военного радио, которая впоследствии стала Музеем ленинградского-петербургского радио.

Напомним, ДТП произошло 27 октября около 17:45 на 36-м километре ЗСД. Столкнулись два грузовика, и один из них, пробив ограждение, врезался во встречный «Хёндэ Старекс». Микроавтобус, возвращавшийся из Финляндии, вспыхнул. Восемь человек погибли на месте. Большинство из них – женщины.

Водитель грузовика «Ивеко», 61-летний петербуржец, госпитализирован в тяжёлом состоянии. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лобной области, переломом шейного отдела позвоночника он был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Отметим, что люди, побывавшие на месте аварии, рассказывали, что он будто бы ходил и разговаривал. Возможно, они перепутали его с кем-то другим.