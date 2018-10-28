Владелец «Лестера» был на борту разбившегося вертолета. С ним летела его дочь

Председатель и владелец футбольного клуба «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха был среди пяти человек, которые находились на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба в субботу, рассказал 28 октября Reuters источник, близкий к клубу.

На борту воздушного судна были дочь Вичаи, два пилота и пятый человек, чья личность пока неизвестна. По словам источника, у него нет подтвержденных данных о выживших в результате катастрофы.

Как писала «Фонтанка», вертолет, который вез председателя британского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичаи Шриваддханапрабху, потерпел крушение у стадиона Кинг-Сил после матча премьер-лиги команды с «Вест Хэмом». По одной из версий, у машины отказал хвостовой винт, она закрутилась, рухнула на землю и загорелась. Очевидцы сняли видео с огромным огненным шаром.