В Петербурге задержаны участники акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

Участники несогласованной акции в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия» задержаны в Петербурге днём 28 октября в районе Малой Садовой.

Сайт «ОВД-Инфо» в своей онлайн-трансляции сообщает о семерых задержанных. Называются их имена. Это Дмитрий Скурихин, Сергей Акимов, Надежда Калямина, Степан Ганатов, Елена Шендера, Диана Салихова и Павел Мишаков. Известно, что Скурихин и Шендера участвовали в одиночных пикетах. У обоих в руках были плакаты, посвященные недобросовестной, по их мнению, работе ФСБ.

Корреспондент «Закс.ру» тем временем сообщил, что задержаны не менее 40 человек, сотрудники силовых ведомств начали «задерживать всех подряд», кто более или менее похож на возможных участников акции. От Невского проспекта, по его словам, отъехал один автобус с задержанными.

Известно, что полиция задержала двух журналистов – из «Коммерсанта» и «Росбалта». Правда, корреспондентов вскоре отпустили. Также есть предварительные данные о задержанном журналисте «Дождя».

Акции в поддержку фигурантов двух резонансных уголовных дел проходят сегодня в Москве у здания ФСБ на Лубянке и в ряде других городов России.