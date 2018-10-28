«Живой самолёт» собрали на Марсовом поле. Погибшие над Синаем «вернулись» на свои места

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Синаем 31 октября 2015 года «Живой самолёт», прошедшей 28 октября на Марсовом поле в центре Петербурга, не хватило участников – выстроить контур полностью, вместе с крыльями, не удалось. Но организаторы считают, что они добились своей цели.

Участники акции встали рядами с фотографиями погибших так, как сидели пассажиры на борту разбившегося лайнера, а затем под скрипичную музыку подняли фотографии вверх, образуя очертания самолёта в натуральную величину.

«Мы благодарны всем неравнодушным! – пишут организаторы в своей группе «ВКонтакте». – Мы не знали, планируя акцию, что из этого получится. Но мы видим, как вы нас поддерживаете здесь, в группе, и в целом считаем – памятная акция прошла успешно, люди поддержали нас, фотографии всех погибших участвовали. Мы хотим, чтобы жители страны никогда не забывали об угрозе терактов и о беззащитности своих жизней».

31 октября исполнится три года с момента теракта в небе над Египтом. В этот день в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия: поминальная панихида в Троице-Измайловском соборе, возложение цветов к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище. Серафимовское кладбище стало местом захоронения останков, оставшихся неопознанными, поэтому памятник установили именно здесь. Мероприятия запланированы и во Всеволожске у мемориала «Сад Памяти» с участием губернатора Ленинградской области. Жители Петербурга, Москвы, Минска, Одессы и других городов в этот день зажгут дома свечи в память о погибших.

Лайнер А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, рухнул над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года после взрыва бомбы на борту. Погибли 217 пассажиров, в том числе 27 детей, и семь членов экипажа. Происшествие было квалифицировано как теракт. Полеты из России в Египет возобновились только весной 2018 года.

Чуть больше месяца назад, в сентябре 2018 года, Замоскворецкий суд Москвы взыскал с авиакомпании «Когалымавиа» 32 миллиона рублей компенсации в пользу родственников погибших.