Петербургские врачи провели уникальные операции, чтобы женщина с опухолью мозга могла родить

В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге спасли женщину с опухолью головного мозга и помогли ей успешно родить, сообщает 28 октября пресс-служба учреждения.

Пациентку доставили 18 октября из Тихвина на вертолёте санавиации. Перед врачами стояла цель спасти будущую мать, находившуюся в тяжёлом состоянии из-за дисфункции шунтирующей системы и повышения внутричерепного давления. Надо было также сохранить жизнь ребёнку и помочь ему родиться в срок.

К решению нестандартной задачи приступила команда ведущих специалистов различного профиля. Взвесив все риски, они провели ряд уникальных хирургических манипуляций.

34-летняя пациентка страдает опухолью головного мозга и год назад перенесла две нейрохирургические операции. Долгожданная беременность оказалась для женщины единственным шансом стать матерью до предстоящей радиотерапии. Вопреки рекомендованному «аборту по медицинским показаниям» она решила рожать. Но растущий живот привел к нарушениям в работе стоящего у неё дренажного шунта и к гидроцефалии.

Нейрохирурги вместе с сосудистыми хирургами применили малоинвазивную высокотехнологичную методику – под местной анестезией выполнили удаление нефункционирующего катетера из брюшной полости с заменой на катетер, погруженный в одну из камер сердца. Не получив стопроцентного результата, специалисты не стали дожидаться осложнений и вывели дренажную трубку наружу. Внутричерепное давление было нормализовано, что дало возможность акушерам в течение пяти дней готовить мать к родам, а ребёнка – к рождению.

После этого, на сроке беременности 36 недель и 4 дня, консилиум принял решение провести оперативное родоразрешение с одновременной нейрохирургической операцией. Впервые нейрохирурги и акушеры работали за одним операционным столом.

Родился малыш весом 3,1 килограмма, по шкале Апгар 7-8 баллов. Мама чувствует себя хорошо и находится в палате уже вместе с ребёнком. В дальнейшем ей предстоит радиотерапия.