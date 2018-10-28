Тысячи людей без света, массовые ДТП: Эстония приходит в себя после шторма

В ночь на воскресенье, 28 октября, в Эстонии разгулялась стихия – октябрьский шторм повредил электрические сети и оставил без света почти 12 тысяч человек. На дорогах зафиксировали 50 серьезных ДТП.

По данным Delfi.ee, cильный шквалистый ветер, достигающий порывами почти 30 метров в секунду, поднялся во второй половине субботы, 27 октября, и бушевал всю ночь.

К 23 часам без света остались 11735 домохозяйств. Сильнее всего пострадал Вильяндиский уезд, где из-за поваленных на линии электропередач деревьев более четырех тысяч хозяйств были обесточены. Частично вернуть электричество удалось лишь к полудню.

Как уточняет Sputnik-news.ee, на дорогах из-за обледенения и плохой видимости произошло не менее 50 аварий. Местным жителям рекомендуют срочно поменять летнюю резину на зимнюю.