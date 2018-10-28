Автобус, разбившийся под Кировском, принадлежит администрации. На нём дети ехали с конкурса

«Фонтанке» 28 октября стали известны детали серьёзной аварии, произошедшей минувшим вечером в Кировском районе Ленинградской области на 131-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (ЮПК), на повороте к деревне Пухолово.

По предварительной версии, столкновение «Шкоды Октавии» и микроавтобуса «Форд Транзит» было лобовым.

Микроавтобус, по нашим данным, принадлежит администрации Волховского района Ленобласти. В нём находились 13 пассажиров: семеро взрослых и шестеро несовершеннолетних. Дети возвращались с областного конкурса, проходившего в Волосовской детской школе искусств имени Н. К. Рериха.

Пострадавших, по уточнённым данным, четверо. Водитель и пассажирка «Шкоды» были госпитализированы. Двоих детей из «Форда» – 17-летнюю девушку и 12-летнего мальчика – в кировской больнице осмотрели, зафиксировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ушибы и ссадины и после оказания медицинской помощи отпустили по домам.

Напомним, это было третье серьёзное ДТП на коротком участке ЮПК за сутки. Первые два оказались смертельными.