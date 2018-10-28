Трамп объяснил, почему не провёл «боксерский бой» с Путиным
Президент США Дональд Трамп сделал пару любопытных заявлений на российскую тему.
Во-первых, он заявил, что Москва якобы хочет получить экономическую помощь от Вашингтона, и это «желание России» связано с благосостоянием США, сообщает 28 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Fox News.
Трамп добавил, что проделал «хорошую работу» по восстановлению экономики США.
Во-вторых, он объяснил, почему не провел «боксерский бой» с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
Критики сочли бы его жестким, если бы он провел поединок, сказал Трамп.
Саму же встречу он назвал великолепной и отметил, что его критикуют за слишком «любезное» поведение на ней, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на Fox News.