Трамп объяснил, почему не провёл «боксерский бой» с Путиным

Президент США Дональд Трамп сделал пару любопытных заявлений на российскую тему.

Во-первых, он заявил, что Москва якобы хочет получить экономическую помощь от Вашингтона, и это «желание России» связано с благосостоянием США, сообщает 28 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Fox News.

Трамп добавил, что проделал «хорошую работу» по восстановлению экономики США.

Во-вторых, он объяснил, почему не провел «боксерский бой» с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Критики сочли бы его жестким, если бы он провел поединок, сказал Трамп.

Саму же встречу он назвал великолепной и отметил, что его критикуют за слишком «любезное» поведение на ней, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на Fox News.