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Происшествия
28.10.2018 13:06
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Петербуржцы застряли в Испании на сутки. Последний регулярный рейс вышел комом

Пассажиры из Петербурга почти сутки ждут вылета в Петербург из испанского Аликанте. Самолёт авиакомпании Vueling должен был отправиться в Пулково субботним днём. Однако 28 октября жители города на Неве всё ещё точно не знают, как скоро они вернутся домой.

Самолет авиакомпании Vueling, как сообщили пассажиры «Фонтанке», должен был вылететь 27 октября в 16:30. Рейс был последним в летнем расписании, в зимнем он уже отсутствует.

«В субботу мы просидели в аэропорту три часа без объяснения причин. Потом представитель авиакомпании объявил отмену рейса, после чего мы прошли обратно паспортный контроль, забрали багаж. Всех отправили на такси по разным отелям. В отелях предоставили ужин и сегодня утром завтрак. На почту прислали уведомление, что рейс отменён по техническим причинам и перенесён на 28 октября, 17:30», – рассказала «Фонтанке» петербурженка Светлана.

Пассажирка задержанного рейса отметила, что самолёт ждут много пассажиров с детьми. Все переживают, так как у большинства заканчивается отпуск, и велик шанс не успеть на работу в понедельник.

 

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