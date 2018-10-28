Экс-тренер «Зенита» осудил людей, поддерживающих Кокорина и Мамаева

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал арест нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, пишет 28 октября «Газета.Ru» со ссылкой на «Команду России».

Экс-наставник рассказал о том, как отреагировали на инцидент СМИ за рубежом.

«В Чехии это было главной сенсацией — на всех каналах, на всех передовицах газет только об этом и говорили. Сложно представить, что в наше время возможно подобное — профессиональному футболисту быть пьяным, влезть в драку… Если бы такое случилось в Чехии — сразу посадили бы в тюрьму. Никто им не помог бы. А здесь их уже начинают поддерживать — мол, ничего страшного, с кем не бывает», — поделился эмоциями по поводу избиения специалист.

Также он отметил, что на месте нынешнего тренера петербургского клуба он бы не исключал возможность возвращения форварда в состав команды.

«Как бы поступил с Кокориным на месте Семака? Пусть посидит два месяца, а потом посмотрим. Если он будет стараться — почему бы и не дать ему второй шанс? Наказание он свое уже получил», — заключил Петржела.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».