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Происшествия
28.10.2018 12:42
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Полиция рассказала о погибших на ЗСД: большинство – женщины, ехали из Финляндии

Микроавтобус «Хёндэ Старекс», сгоревший субботним вечером на ЗСД, действительно направлялся в Петербург из Финляндии. По данным «Фонтанки», 27 октября около 15 часов он въехал на территорию России через МАПП «Брусничное».

Принадлежит микроавтобус 63-летнему петербуржцу, который числится в списке погибших. Видимо, он же был за рулём.

Фамилии восьми погибших публикует 28 октября на своём сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это пять женщин в возрасте от 65 до 70 лет и трое мужчин: 71, 63 и 29 лет. Все – жители Петербурга. Родственники погибших могут обратиться в УМВД России по Выборгскому району Петербурга, отмечается в сообщении.

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«Ивеко» принадлежит жителю Всеволожского района Ленинградской области, «Скания» – компании ООО «Дорстройкомплект», за рулём был житель Выборгского района Ленобласти. Водитель «Ивеко», петербуржец, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Движение по Западному скоростному диаметру, которое из-за ДТП пришлось снять, открыли только в 2:55, сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль северной столицы».

Полиция рассказала о погибших на ЗСД: большинство – женщины, ехали из Финляндии

Вот ещё несколько свидетельств из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Водила второй фуры говорит, что тонар перед ним вилять начал, как будто заснул, и он ему поддал в зад, отчего тот и вылетел на встречную», – пишет Евгений. Участники группы отмечают, что ограждение не сломано, а погнуто – такое впечатление, что грузовик его перепрыгнул.

«Микрик загорелся минуты за 4, и потом уже к нему было не подойти, – рассказывает Светлана. – Через заднюю дверь успели вытащить только одного человека. Судя по одежде, женского пола».

«Фонтанка» сообщала, что, предварительно, семь человек сгорели, а одна женщина погибла, вылетев из машины. «Женщина не вылетела при столкновении, ее достали ребята из «Фокуса», который успел оттормозиться за несколько метров до аварии, – возражает Мария. – Спасибо Саше, который пытался помочь пострадавшим! Но люди погибли, по всей видимости, сразу после столкновения, а потом уже сгорели. Водитель фуры, вылетевшей на встречку в «Хёндэ», был в сознании, ходил и разговаривал, но с травмой головы и шеи. Водитель же другой фуры вообще без травм и ссадин, особо не участвовал в помощи и диалоге с остальными. Пассажиры микроавтобуса ехали из Финляндии, пакеты с наклейками tax free и прочее. Женщину единственную удалось вытащить из машины, в надежде спасти, но было поздно».

«Муж пытался помочь. Самое ужасное, что в том месте совершенно нет связи. На пункт скорой помощи мы смогли дозвониться, только отъехав оттуда на несколько километров», – сетует Светлана.

Наш читатель Александр тоже жаловался на плохую связь: «В месте, где стояли, за 300 метров от ДТП, сотовая связь практически не работала, МТС – одна антенна, «Мегафон» – вообще отсутствие сети. И вообще, много где на северном участке ЗСД, после КАД, связь плохо берет, так что в случае чего даже SOS не передать».

 

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