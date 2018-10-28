Море огня: появилось видео с места крушения вертолета владельца «Лестера»

Вертолет, который, как предполагается, вез председателя британского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичаи Шриваддханапрабха, потерпел крушение у стадиона Кинг-Сил после матча премьер-лиги команды с «Вест Хэмом» в субботу, пишет 28 октября Guardian.

Как отмечают британские журналисты, личности и число пассажиров неизвестны, как и то, выжил ли кто-нибудь в катастрофе.

По информации BBC, у вертолёта отказал хвостовой винт, в результате чего машина начала вращаться вокруг своей оси и упала на парковку. По информации издания, Шриваддханапрабха, который купил клуб в 2010 году, обычно возвращался в Лондон после игр именно на этой машине и в этот момент находился на борту.

Видео: YouTube/Guardian Football

Поддержка 60-летнего тайского бизнесмена помогла «Лестеру» выиграть в Премьер-лиге в 2015-2016 годах. После десяти туров клуб занимает двенадцатое место в первенстве. Представитель клуба отметил, что они помогают полиции Лестершира и экстренным службам разобраться в причинах инцидента и что клуб выпустит более подробное заявление, как только появится дополнительная информация.