Некто в маске явился в «Связной» на Дыбенко и достал пистолет

Очередной салон «Связного» лишился выручки в результате разбойного нападения. На сей раз пострадала точка в Невском районе Петербурга: киоск находится буквально напротив станции метро «Дыбенко».

Как стало известно «Фонтанке», нападение на салон произошло 27 октября около 22 часов. Неизвестный в маске зашёл в павильон на улице Дыбенко, 24, и достал пистолет. Угрожая им, он заставил 23-летнего менеджера открыть кассу. Оттуда преступник вытащил более 120 тысяч рублей. На этом он не остановился и сгреб в сумку 20 смартфонов. А после вынудил продавца открыть терминал оплаты и обчистил автомат.

Полная сумма ущерба устанавливается.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полиция приняла меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Салоны «Связного» нередко становятся жертвами разбойных нападений. В конце сентября подобным образом неизвестные в масках обнесли точку на Гражданке.