Стрелку в питтсбургской синагоге предъявили обвинение по 29 статьям. Ему грозит казнь

Задержанному за расстрел прихожан синагоги в Питтсбурге Роберту Боуэрсу предъявили обвинение по 29 статьям. По совокупности, как заявил генпрокурор, за это может быть назначена смертная казнь.

11 статей касаются препятствованию исполнения религиозного культа посредством убийства верующих, еще 11 статей – использования огнестрельного оружия для совершения убийства, четыре статьи – нанесения телесных повреждений сотрудникам правопорядка и три статьи – о насильственных действиях с применением огнестрельного оружия, перечисляет 28 октября телеканал CBS.

У стрелка при себе были штурмовая винтовка и три пистолета, сообщил в прямом эфире CNN специальный агент ФБР Боб Джонс. Разрешение на оружие он имеет. По предварительным данным, он действовал один.

«У нас нет данных о том, что ему приходилось иметь дело с правоохранительными органами до сегодняшнего дня», – добавил Джонс (цитата по «Газете.Ru»).

Как писала накануне «Фонтанка», 48-летний Боэурс, выкрикивая антисемитские фразы, убил 11 прихожан синагоги «Древо жизни» и ранил шесть человек, включая четверых прибывших на вызов полицейских. Сдался он только после того, как получил ранение и не смог больше стоять на ногах.

На сегодняшний день, по данным Fox News, один из шести раненых – 70-летний мужчина – находится в критическом состоянии.

Видео: YouTube/NBC News