Енот найден на помойке в Петербурге. При нём был домик

Петербурженка нашла замерзающего енота в Московском районе Санкт-Петербурга утром 28 октября. Нетипичный для наших мест представитель фауны был замечен лежащим на заборе – сначала женщина приняла его за большую кошку.

«Гуляла с собакой, увидела на заборе у помойки большое животное, подумала, что кошка. Подошла посмотреть – оказалось, енот! Отвела собаку, вернулась. Вместе с неравнодушными соседями провели операцию по отлову. Животное было успешно поймано и пристроено», – рассказала «Фонтанке» Мария.

Енота, по словам Марии, очевидно, кто-то выбросил, потому что при нём на помойке во дворе дома на Пулковской улице оказался тесный короб, в котором его, судя по всему, содержали. Скорее всего, предыдущие хозяева завели экзотического зверя ради развлечения, но не подумали, как тяжело он поддаётся воспитанию и что создать комфортные условия для енота не так-то просто.

Сейчас безымянное брошенное создание временно устроено в квартиру жительницы Московского района Алёны. Енота поселили в ванной. По этому адресу он тоже пробудет недолго: у женщины дома ребёнок и собака. Тем не менее она подобрала беспризорника, чтобы он в тепле смог подождать новых хозяев или волонтёров.