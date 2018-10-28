Военные автоинспекторы получат новые удостоверения и жетоны – краповые

Инспекторы ВАИ будут носить специальные нагрудные знаки и получат новые служебные удостоверения. Образцы таких идентифицирующих средств разработала Федеральная служба войск национальной гвардии.

До создания Росгвардии военная автоинспекция входила в структуру внутренних войск. Ее сотрудникам выдавались жетоны золотистого цвета с символикой МВД России.

Новые нагрудные знаки предлагается изготавливать крапового цвета (темно-красного) и с широкой золотистой каймой. В верхней части будет помещаться эмблема Росгвардии и надпись «ВАИ», внизу – золотистая накладка с контрастным персональным номером нагрудного знака. С геральдическими знаками Росгвардии должны оформляться и новые служебные удостоверения инспекторов ВАИ.

Напомним, что военная автомобильная инспекция является подразделением военной полиции. На нее возлагается обеспечение федерального надзора в области безопасности дорожного движения в Вооруженных силах РФ. В отношении «гражданского» автомобильного транспорта сотрудники ВАИ могут применять меры, только действуя совместно с ГИБДД. «Новые полномочия ВАИ касаются исключительно автотранспорта Росгвардии», – разъяснила на днях пресс-служба ведомства.