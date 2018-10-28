Гуф не умер, его избили: на рэпера напали в центре Москвы

Рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, был избит в центре российской столицы, пишет 28 октября «Регион online».

Подробностей инцидента пока мало. Известно только, что нападение произошло в ночь на воскресенье в московском клубе. И что музыкант пришел в полицию, чтобы написать заявление.

«Гуф умер» – популярный интернет-мем, который появился 25 января 2011 года после ошибочной информации о том, что музыкант погиб при теракте в аэропорту Домодедово. С тех пор музыканта «хоронили» несколько раз. Он сам даже обыгрывал эту «новость» в совместном треке с Бастой.