Более миллиона британцев поддержали новый референдум по Brexit

В Великобритании более миллиона человек подписали петицию за проведение нового референдума по вопросу выхода страны из состава Евросоюза, сообщает 28 октября «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Independent. Создатели петиции хотят, чтобы британцам дали шанс «сказать решающее слово».

Правительство Британии, как отмечает издание, пока выступает против проведения нового референдума по Brexit.

Ситуацию противостояния на днях описывало агентство Bloomberg. Британский кабинет министров ведёт «войну» с планом премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit – такая ситуация бросает вызов лидерству Мэй. Встреча Терезы Мэй с членами консервативной партии, во время которой обсуждался план по Brexit, переросла в «открытый конфликт». Семь министров, которые поддерживают Brexit, выступили против предложения о бессрочном нахождении Британии в «тарифном режиме» ЕС.