На ЮПК третье тяжёлое ДТП за несколько часов. Пять пострадавших, в том числе дети

Третье за сутки тяжёлое ДТП на автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (ЮПК) в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает 28 октября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, в субботу, 27 октября, около 21:50 на 131-м километре ЮПК столкнулись «Шкода Октавия», ехавшая из посёлка Мга в направлении деревни Сологубовки, и «Форд Транзит», направлявшийся со стороны Московского шоссе в сторону Мги. «Шкодой» управлял 56-летний мужчина, «Транзитом» – 41-летний.

В микроавтобусе пострадали три пассажира (в том числе двое несовершеннолетних): 12-летний мальчик, 17-летняя девушка и 45-летняя женщина. В «Шкоде» ехали водитель и пассажир, они также получили травмы.

Напомним, 27 октября около 3:20 на 133-м километре той же дороги также «Шкода Октавия» съехала в кювет. 35-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, водитель был госпитализирован.

А около 18:30 на 138-м километре трассы парень на «Форде» (правда, не на «Транзите», а на «Фокусе») сбил насмерть немолодого мужчину.

Напомним ещё одно вчерашнее ДТП с микроавтобусом. На ЗСД в результате столкновения двух грузовиков и «Хёндэ Старекса» погибли восемь человек, семь из них сгорели.