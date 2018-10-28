«Трикотажная матрица» из Казани завоёвывает рунет

Фотография вывесок магазинов белорусского и чебоксарского трикотажа в Казани стала вирусной в твиттере. Секрет популярности прост – синяя и красная надписи похожи на пилюли из фильма «Матрица».

Автор снимка – казанский фотограф Сергей Харитонов, и как выяснилось, он даже не в курсе внезапно свалившейся на него популярности. Он рассказал историю создания шедевра изданию Tjournal 27 октября.

«Дом этот расположен неподалёку от моего, проходил мимо него бессчётное количество раз, и каждый раз очень забавляюсь, глядя на эти вывески с их этой очевидной отсылкой к культовому произведению. Ну и как-то в рассветный час, проходя мимо, сделал наконец кадр. Собственно, вся история», – вспомнил Сергей.

Фотограф отметил, что отдаёт предпочтение снимкам города. Особое место в его коллекции как раз занимают всевозможные интересные вывески и указатели.

«Трикотаж», впрочем, замечал не только Сергей Харитонов.