Ангела Меркель увидела Путина в пальто и заговорила по-русски

Забавные детали четырёхстороннего саммита в Стамбуле рассказывают СМИ. Например, на встрече немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину по-русски, сообщает RT.

Политики вместе шли по улице, при этом Путин накинул легкое пальто. Заметив это, Меркель спросила у российского лидера: «Сибирское пальто?». Он в ответ рассмеялся.

Кстати, Меркель не первый раз замечают разговаривающей на русском. В мае она поздравила Дмитрия Медведева с назначением на пост премьера и по-русски пожелала ему счастливого пути.

Путин же на саммит привёз гостинцы коллегам, пишет «Газета.Ru». «Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», – цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Напомним, 27 октября в Стамбуле в четырёхсторонних переговорах, посвящённых Сирии, приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии.