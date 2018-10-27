Недалеко от смертоносной канавы на ЮПК погиб пешеход

Два пешехода стали жертвами ДТП субботним вечером, примерно в одно и то же время, под Петербургом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 27 октября около 18:55 в Павловске на улице Мичурина 56-летний мужчина на «Мазде», по предварительной информации, вне зоны пешеходного перехода наехал на женщину. Она скончалась.

Около 18:30 на 138-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (в пяти километрах отсюда прошлой ночью в кювете погибла женщина) 21-летний парень на «Форде Фокусе» сбил насмерть мужчину лет 60 на вид. Это произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. Водитель был трезв.

«Опять же световозвращающий элемент мог бы спасти жизнь. Цена вопроса – 50 рублей. Цена жизни – бесценна», – отмечают в группе.