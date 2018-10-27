Анненкирхе на Кирочной улице вернули крест

На церковь святой Анны на Кирочной улице в Петербурге в субботу, 27 октября, установили крест. Средства на него – чуть меньше полумиллиона рублей – были собраны с помощью краудфандинга, сообщает пресс-служба храма.

Крест убрали с колокольни в 1939 году, а саму Анненкирхе перестроили под кинотеатр «Спартак». Затем в здании открыли рок-клуб. В 2002 году его передали церкви, но вскоре оно сгорело. Спустя шесть лет кирху отреставрировали, восстановив только фасад.

Сейчас здесь открыт приход, проводятся фестивали, концерты и выставки. Все деньги, собранные на мероприятиях, идут на реставрацию интерьера и бытовые расходы.