Музыкант Джей Кей продает свои коллекционные автомобили

Британский певец и солист группы Jamiroquai Джей Кей (по паспорту Джейсон Луис Читэм) выставляет на аукцион часть своей обширной коллекции автомобилей, пишет IOL.

Большинство машин уникальны: они были изготовлены специально по заказу певца и не имеют аналогов. Другая часть – редкие коллекционные экземпляры, ценность которых только увеличивается тем фактом, что они были в гараже у лидера популярной британской поп-группы.

К первой категории можно смело отнести McLaren 675 LT 2016 года выпуска, который, согласно каталогу, набит опциями «под завязку» и предварительно оценивается в 260 000 – 315 000 евро. У него уникальная цветовая гамма – серый кузов Chicane Grey и салон, отделанный серой и оранжевой кожей, плюс при обширной начальной спецификации тюнинговое бюро McLaren Special Vehicle Operations добавило опций еще на 60 тысяч евро. Тут и ультралегкие колесные диски, керамические тормоза, дополнительные воздухозаборники на крыше и передних крыльях, стереосистема с объемным звучанием Meridian (как без нее в машине, принадлежащей музыканту), плюс разные «фишки», вроде системы транслирования телеметрии, поскольку автомобиль предполагалось использовать на треке. Пробег – всего 3200 км, один владелец.

Видео: YouTube/Jamiroquai Official

К категории редких экземпляров можно отнести Ford Mustang 390GT Fastback Bullitt. Это изготовленная в 1967 году точная копия автомобиля, на котором ездил герой Стива МакКуина в полицейской драме «Буллит». Предполагаемая цена – 65000 – 75000 евро. Автомобиль пережил полную реставрацию в 2008 году и теперь выглядит точно так же, как в 1967 году, когда он был изготовлен заводом Ford в Нью-Джерси. Однако под капотом новый более мощный двигатель, электронное зажигание и мощное 11-дюймовое сцепление. Словом, теперь это настоящий американский muscle car, да еще с голливудским «бэкграундом».

Кроме этих двух редкостей Джей Кей решил избавится от BMW 850 CSI, Porsche 911 (991) Targa 4S цвета «голубой металлик» и очень редкого экземпляра BMW M3 E30 Johnny Cecotto Ltd Edition, который внешне, может, и не выглядит как-то особенно, зато спокойно «тянет» на сумму в 100 000 евро.

Аукцион пройдет в Сильверстоуне в рамках ежегодного NEC Classic Motor Show 10 и 11 ноября 2018 года.