Суд оштрафовал The New Times на 22 млн рублей – за «несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор»

Журнал The New Times и его главный редактор Евгения Альбац оштрафованы решением мирового суда на 22 миллиона рублей за "несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор", сообщает в своем телеграм-канале главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Это, конечно, разорение и закрытие журнала. Еще -1 независимое СМИ", – написал журналист. По словам Венедиктова, информация о грандиозном штрафе получена от адвоката журнала и Евгении Альбац Вадима Прохорова. Об этом сообщает 27 октября NEWSru.com.

Алексей Венедиктов также напомнил, что в понедельник Евгения Альбац вела эфир с Алексеем Навальным. Оппозиционный политик, который лишен возможности выступать по федеральным телеканалам, пришел в программу "Полный Альбац" на сайте "Эхо Москвы".

Информацию о штрафе подтвердила и сама Евгения Альбац. По ее словам, штраф фактически получило ООО "Новые медиа". "ООО "Новые времена" – издатель журнала The New Times и сайта newtimes.ru оштрафован на 22 миллиона 250 тысяч рублей по статье КоАП 13.15.1 – за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор", – сказала Альбац "Интерфаксу" в пятницу.

Она отметила, что это первое применение данной статьи, и судебной практики по ней нет.

По словам Евгении Альбац, решение вынесено в день истечения срока давности, хотя до этого мировой суд вернул материалы в прокуратуру. Согласно решению мирового суда, суд пришел к выводу, что "Новые времена", получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, не предоставило в Росокмнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за 2, 3 и 4 кварталы прошлого года.

В базе данных московских судов сказано, что дело рассматривалось 25 октября мировой судьей Тверского района Москвы Ольгой Затомской (Боровковой). Она известна своими суровыми приговорами представителям оппозиции.

Главред The New Times намерена обжаловать решение суда. "Конечно, будем обжаловать, а иначе как?" – сказала Евгения Альбац.

Она сообщила, что еще в мае после предписания прокуратуры все данные о получении финансирования ООО "Новые медиа" за прошлый год были представлены в Роскомнадзор, таким образом, оснований для привлечения к административной ответственности больше не было.

По словам Альбац, в июле "прокуратура отказалась составлять протокол", однако затем депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Николай Рыжак "написал письмо на имя генерального прокурора", после чего протокол все же был составлен. На прошлой неделе мировой суд вернул материалы дела в прокуратуру с формулировкой, что "все сроки давности истекли, требование выполнено".

Между тем, продолжила Евгения Альбац, во вторник, 23 октября прокурор опротестовал возврат материалов, а 25 октября Тверской суд Москвы квалифицирует правонарушение как длящееся, возвращает дело мировому судье, которая в тот же день выносит решение о штрафе в отсутствие адвоката или самой журналистки. "Это все происходит за один день", – отметила Альбац.

Главред журнала пояснила, что в статье КоАП, по которой возглавляемое ею издание было привлечено к ответственности, речь идет именно о непредоставлении сведений. "Сведения мы, естественно, предоставляем и в налоговую, и в Минюст, везде", – уточнила она.

Адвокат Вадим Прохоров готов защищать интересы журнала во всех инстанциях, передает ТАСС. "Мы подготовим развернутую апелляционную, кассационную жалобу, а также жалобу в Европейский суд по правам человека и обязательно обжалуем это незаконное решение, – сказал Прохоров. – Это ускоренная попытка закрыть наш журнал".