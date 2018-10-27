СМИ рассказали об американце, который стрелял в иудеев и полицейских в синагоге

Стала известна личность американца, открывшего стрельбу в синагоге в пригороде американского Питтсбурга 27 октября. Мужчину зовут Роб Бауэр, ему 48 лет. Об этом сообщает местный телеканал KDKA.

Журналист канала отмечает, что данная информация пока не подтверждена официально, однако он её получил из очень надёжных источников, которым нет основания не доверять.

Число погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге, по предварительным данным KDKA, возросло до 11 человек. Есть раненые, среди которых трое сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, мужчина устроил массовый расстрел прихожан синагоги в пригороде Питтсбурга в 10 утра. При этом он выкрикивал антисемитские лозунги. Синагога была полна людей на субботней службе, они оказались заблокированы внутри. Там же укрылся и преступник. Когда полицейские прибыли на место, нападавший открыл по ним огонь, ранив двоих. Стрелка также удалось ранить, после чего он сдался стражам правопорядка.