Рейсовый автобус обстреляли по дороге в Сосново

Полиция выясняют обстоятельства, при которых было повреждено стекло у рейсового автобуса в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

27 октября около 19 часов в районный отдел полиции поступило сообщение от водителя городского автобуса о повреждении бокового стекла. Автобус в этот момент ехал по улице Озерной из деревни Снегирёвка в посёлок Сосново. В салоне находились пассажиры, никто не пострадал.

На место незамедлительно выехали полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.