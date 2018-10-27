Путин рассказал, как Турция, Франция, Германия и Россия договорились мирить Сирию

Владимир Путин рассказал об итогах четырехсторонней встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии. По его словам, 27 октября они приняли совместное коммюнике по урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщил президент России, все стороны сошлись в том, что решить сирийский конфликт можно исключительно политико-дипломатическими средствами при сохранении единства страны, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований», – заявил Путин.

Также он отметил необходимость запуска работы конституционного комитета в Сирии, так как «реформа в этой сфере давно назрела».

Саммит лидеров четырёх стран 27 октября проходил в Стамбуле. По сообщениям СМИ, он продлился около трёх часов.