В сгоревшем на ЗСД микроавтобусе нашли финские товары. Погибших уже восемь

Число жертв огненной аварии на ЗСД снова уточнили – теперь их восемь. Это водитель микроавтобуса «Хёндэ Старекс» и семь его пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Семь человек, по данным «Фонтанки», сгорели в автомобиле. Одна женщина погибла, вылетев из него при ударе.

Слова очевидцев о том, что люди, видимо, ехали из Финляндии, подтверждаются. В микроавтобусе, по некоторой информации, найдены тюки с финскими товарами. А упакованный багаж видно на видеозаписях в соцсетях.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

Напомним, ДТП произошло 27 октября незадолго до 18 часов на 36-м километре ЗСД. Участника три. По предварительной версии полиции, 61-летний мужчина на грузовом «Ивеко» совершил столкновение с попутной «Сканией» под управлением 59-летнего мужчины. Тот же «Ивеко» выехал на полосу встречного движения, пробив ограждение, и врезался во встречный «Хёндэ Старекс». «Хёндэ» вспыхнул.

Фото: Вадим, vk.com/spb_today

Из-за аварии пришлось перекрыть участок ЗСД в направлении с севера в город.

Напомним ещё одну страшную аварию на том же участке ЗСД, на 6-м километре. 31 мая 2017 года на 6-м километре ЗСД там столкнулись пять машин. Грузовик подмял под себя и завалил песком легковушку с человеком внутри. Он погиб. Водителя осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года.