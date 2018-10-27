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Авто
27.10.2018 21:55
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Глава Volkswagen сделал амбициозное заявление, упомянув главного конкурента

Концерн Volkswagen устами своего генерального директора Герберта Диесса сделал, возможно, самое амбициозное за последнее время заявление, пишет Elektrek.

Выступая на канале ZDF, Диесс заявил: «В 2020 год мы войдем с автомобилями, которые смогут делать все, что делает Tesla, и при этом будут вдвое дешевле».

Это один из редчайших случаев, когда высокопоставленный менеджер крупной автомобильной компании не только называет другую компанию по имени, но и фактически открыто признает превосходство соперника.

Другими словами Диесс признал Tesla основным конкурентом.

Говоря об электромобилях, которые «могут делать все, что делает Tesla», господин Диесс, очевидно, имел в виду, концепты серии I.D., выход которых в серию как раз и планируется на 2020 год. Во время первой презентации концептов в 2016 году Volkswagen открыто сравнивал характеристики тогда еще не существовавших (во всяком случае, не показанных широкой публике) концептов с характеристиками Tesla Model X и даже Model 3, которая тогда еще даже не встала на конвейер. При этом представители Volkswagen немного напутали с цифрами и занизили пробег для Model 3 на полсотни километров.

Что касается цены будущих электромобилей VW, то они, естественно, еще официально не объявлялись, но, как правило, речь идет о суммах от 25 000 евро, что никак нельзя назвать «половиной» от рекламируемой минимальной цены Model 3 в 30 000 евро.

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