Плавали - знаем. Зачем Беглов катал чиновников на теплоходе

Врио губернатора Александр Беглов прокатил чиновников Смольного на теплоходе. Несмотря на выходной день, поездка обошлась без музыки и банкета: нового градоначальника беспокоили проблемы благоустройства набережных, эстетический вид фонарей и гранитная облицовка спуска у Петропавловки.

Дмитрий Волков/Интерпресс

Очередь из поручений и масштаб заявлений заставили журналистов вспомнить о том, что до выборов осталось меньше года.

Публичные объезды районов города (или обплывы) прошлый губернатор проводил или накануне выборов, или в преддверии громких федеральных событий. Например, перед чемпионатом мира, чтобы продемонстрировать как подготовились к визиту футболистов и их фанатов. Но раздавать поручения и контролировать их выполнение в разных сферах при журналистах руководителям Петербурга не слишком нравилось. В последнее время подобный формат сошел на нет, да и публичность при любящем тишину губернаторе стала плохой манерой. То ли решив нарушить сложившийся уклад, то ли чувствуя приближение выборов, врио губернатора Александр Беглов начал постепенно возвращать чиновников на публику. В субботу, 27 октября, градоначальник позвал подчиненных на водную экскурсию по Неве.

Правительственный кораблик стартовал от Смольнинской набережной в районе полудня. Врио губернатора члены правительства ожидали у причала, предвкушая будущий объезд. Беглов задержался буквально на несколько минут, быстрым шагом за десятки секунд он преодолел расстояние от машины до верхней палубы, где в окружении телекамер было подготовлено все для выездного заседания.

«Только что встретили эстафету огня Универсиады из Грозного»,- будто бы объясняя свое опоздание сообщил врио губернатора. «Кстати, у петербуржцев в прошлом году было 4 золотых медали, надеюсь, будет еще больше. Ну ладно, займемся делом, сегодня суббота, и нам никто не помешает», – с наслаждением, которое при такой фразе может испытывать только трудоголик, произнес Беглов.

Теплоход тронулся, а председатель комитета по транспорту Александр Головин начал рассказывать врио губернатору о состоянии водных путей Санкт-Петербурга. На реках и каналах в этом году ждут рекорд, а именно 2,5 млн перевезенных пассажиров на прогулочном транспорте. Все бы ничего, да есть проблемы: речной вокзал в 2012 году снесли, а причалы отдали в аренду, инвестор «задрал» тариф на швартовку и теперь водный транспорт почти не заезжает туда. Чтобы разговаривать с арендатором на равных, надо передать причалы в казну Петербурга, что сделать не удается почти 5 лет. Другой вопрос касается морского транспорта – не хватает финансирования для реконструкции причальных комплексов и пунктов пропуска на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Еще одна нерешенная проблема – нормативные акты, которые ограничивают в правах «Агентство внешнего транспорта» при контроле за провозом грузов по Неве.

Беглов остановил главу комитета: «Давайте эти вопросы обсуждать с министром транспорта, я с ним уже встречался в Москве. Соберем совещание, надо наводить порядок на нашей акватории». Подчиненные смотрели на врио губернатора со смесью детского восторга (как на волшебника) и недоверия. Но за прошедшую неделю Беглов действительно успел переговорить в столице минимум с тремя федеральными министрами, за неделю до этого договориться с главой «ВТБ» Андреем Костиным о снижении ставки по выплатам кредита за строительство «Невской ратуши», провел встречу с главой «Газпрома», и, судя по заявлениям, останавливаться не собирался.

«У нас еще есть что сказать о берегоукреплении, – нет до сих пор никакой нормативной базы, а занимается этим министерство природы», – решил продолжить вице-губернатор Игорь Албин. Его поддержал глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев: чиновники написали поправки в Водный кодекс, но пока дело не двигается. «Надо, конечно, подключать наших депутатов, они же от Петербурга избирались, на город и должны работать», – закивал Беглов. «Можно я еще добавлю: у нас есть проблемы с мусором на воде. Это федеральные полномочия, а убираем мы, и тратим 180 млн в год на это. При этом получаем субвенции, по расчетам Москвы городу полагается только 37 млн рублей», – пожаловался Григорьев, решив, что Беглов, похоже, может всё.

«Это безобразие, мы же из Невы пьем воду, они и сами не убирают, и нам не платят», – возмутился врио губернатора.

Очередь докладывать перешла к директору «Мостотреста» Александру Бурносову. Он монотонно читал по бумаге, загружая слушателей статистикой – на ремонт мостов компания потратит столько миллионов, на набережные столько. «Доля набережных, соответствующих нормативным требованиям, – 95 процентов», -сообщил он слушателям, когда теплоход повернул в Малую Неву, и с одного из бортов открылся вид на развалины института прикладной химии, на месте которого неспешно собираются строить судебный квартал.

Беглов прервал главу «Местотреста»: «Я в частном порядке прогулялся по набережным и увидел, что очень много у нас их в неудовлетворительном состоянии. Я, конечно, понимаю, что многие еще с петровских времен, но что-то ведь с ними надо делать, начать консервацию, провести инвентаризацию и привести все в порядок».

Показал себя внимательным петербуржцем новый губернатор и дальше, заявив, что посетил недавно Петропавловку и удивился, как там плохо все с гранитной облицовкой. «Внешняя сторона действительно не ремонтировалась», – развели руками чиновники.

«Надо посмотреть, там ведь есть аварийные участки, надо подумать на эту тему, нам никто не мешает попросить этот объект включить в федеральный национальный проект культура», – рассудил Беглов.

«Но минкульт нас считает благополучным регионом в сфере финансирования», – возразили ему участники совещания. «Благополучным? Мы и по очистке мусора в Неве благополучные: за водопользование мы платим 300 млн, а они отдают нам 37 за проделанные нами работы, каждый понемногу откусывает от города, а мы за все платим, пускай помогают», – вновь показал свою готовность вернуть федеральные средства в город врио губернатора.

Увидев мост Бетанкура, Беглов попросил доложить ему, как идет расселение дома на Ремесленной, оказавшегося в непосредственной близости от переправы: «Жители города очень много задают вопросов». Глава района Иван Громов без запинки отчитался, что уже расселили 6 семей, а в 2019 году процесс будет продолжаться. «Подготовьте мне график финансирования, этот вопрос мы рассмотрим на правительстве», – кивнул Беглов главе района.

Следующей докладывать выпало бремя зампреду комитета по градостроительству и архитектуре Ларисе Канунниковой. Чиновница времен Валентины Матвиенко, и помнящая ее стиль работы, стесняться не стала и сразу заявила: «Я сейчас к вам сяду с альбомом». Поначалу врио губернатора еще слушал и разглядывал футуристические картинки: деревянный спуск к воде на Новокрестовской набережной, столики, качели. Но потом утратил интерес и принялся вертеть головой по сторонам, разглядывая окрестности. «Это что за дебаркадер? Почему там трубы торчат» – вдруг спросил он, указав на причал на набережной Макарова. Чиновники начали листать документы: «Не наш, частный». «Все наше, полномочия только не наши. Надо переговорить с собственниками», – увещевал градоначальник. Тут же за окнами возникли развалины бывшего завода имени Калинина. «А это чье?», – совсем не наигранно спросил Беглов. «Здесь Максидом». «Пускай убирают этот мусор, что за безобразие».

Возобновить рассказ о благоустройстве набережных Канунникова пыталась несколько раз. Беглов даже пробовал подключиться к обсуждению деталей: «Я видел в городе фонари в центре, осветительные приборы там хорошие, но если посмотреть штанги, на которых висят знаки, это очень неэстетично, просто согнутая труба». Участники заседания, особенно те, кто не отвечал за это, согласительно закивали: им явно давно не нравились и столбы, и фонари, но некому было об этом сказать.

Едва чиновница из КГА в длинном платье и с укладкой возобновила доклад про архитектурные формы, Беглов принялся снова ругаться, увидев бытовки на стройке ЛСР, неаккуратные заборы поперек набережных и бетонные плиты.

«Этот маршрут становится туристическим, все хотят посмотреть стадион, мост, мы из 18-го века въезжаем в 21-й, все здания, которые к береговой линии примыкают, нужно приводить в порядок. Что мы проезжаем? «Алмаз»? Вот передайте привет директору. Это же новая визитная карточка города», – возмущался он.Затем вдруг к великой радости Канунниковой заговорил про набережные, заявив, что надо акваторию Невы по максимуму облагородить. А еще велосипедные дорожки. Неожиданно врио губернатора привел пример из прошлого, вспомнив, что когда-то, в 2000-х, принимал участие в создании велотрассы до Зеленогорска.

На протяжении маршрута следования теплохода с чиновниками Смольного набережные старательно убирали люди в оранжевых жилетах, будто узнав заранее о поручении врио губернатора. «Потемкинские дворники», – шутили журналисты, рассуждая о том, будут ли эти работники продолжать уборку, если врио губернатора вдруг решит проехать тем же маршрутом назад.

На Крестовском острове Беглов вместо с членами правительства сошли с корабля и уехали смотреть детские площадки и благоустройство. Без журналистов это сделать удалось довольно быстро – за 15 минут делегация с врио губернатором возложила и цветы к мемориалу Великой отечественной войны, и прогулялась по набережной.

Обратно маршрут пролегал по Малой Невке. Микрофон и роль экскурсовода достались главе района Николая Цеду. «Вот здесь у нас братья Зингаревичи», – рассказывал он. Чиновники и журналисты смеялись, а он снова повторял: «Прямо перед нами братья Зингаревичи, у гостиницы будет набережная с прогулочными зонами». «Нужно, чтобы по береговой линии можно было гулять», – кивал ему Беглов. «Здесь стадион Приморец, а вот тут дацан, они каждый год на воде пускают свои эти самые...», – замялся глава Приморского района.

В этот момент кораблик подъехал к конечной точке и начал швартовываться. Совещание нужно было завершать. «Все набережные должны принадлежать горожанам. У нас железная и длинная воля, чтобы решить вопросы с собственниками», – заключил Беглов, уточнил все ли выступили и собрался уходить, как вдруг вспомнил про журналистов. «Ну как, понравилась вам моя идея, поддерживаете?» – подошел он к операторам и репортерам. Журналисты молчали. То ли от неожиданности, что их заметили и задают такие вопросы. То ли от страха, что, если они сейчас скажут что-то не то, их в следующий раз ни на какой объезд не возьмут. «Понравилось», – рискнул ответить оператор одной из государственных телекомпаний. «Ну ладно», – заулыбался Беглов и двинулся к выходу.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»