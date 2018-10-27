Россия впервые за 20 лет выиграла три золота на ЧМ по греко-римской борьбе

В субботу, 27 октября, российские борцы греко-римского стиля выиграли две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. В весовой категории до 60 кг Сергей Емелин в финале досрочно победил Виктора Чебану из Молдавии (10:1). Артем Сурков в категории до 67 кг одолел в решающем поединке действующего олимпийского чемпиона серба Давора Штефанека (7:0), сообщает РБК.

Сборная России по греко-римской борьбе завоевала уже три золота на турнире в столице Венгрии. Накануне в весовой категории до 63 кг Степан Марянян победил в финале Эльмурата Тасмурадова из Укзбекистана (6:3).

Этот результат стал для российских борцов греко-римского стиля лучшим на чемпионатах мира за 20 лет. В 1998 году в шведском Евле команда выиграла четыре золотые медали.

«В начале схватки получился хороший бросок (оцененный на четыре балла), но соперник не сдался, а продолжал бороться. Одержать победу мне помогли хороший настрой на схватку и постоянная концентрация», — цитирует Емелина «Р-Спорт».

В воскресенье, 28 октября, российские борцы греко-римского стиля могут еще улучшить свой результат. Они примут участие в трех финалах. Сергей Семенов в весовой категории до 130 кг встретится с американцем Адамом Куном, Муса Евлоев (до 97 кг) — с Кирилом Миловым из Болгарии, Александр Чехиркин (до 77 кг) — с венгром Тамашем Лоринцем.