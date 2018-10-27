В ДТП на ЗСД уже семь погибших. Последнего, как говорят, нашли под днищем

Погибших в ДТП на ЗСД уже семь, и само ДТП в формулировке правоохранителей стало массовым. «Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обновлённая версия следующая: 27 октября около 18 часов на 36-м километре ЗСД 61-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем «Скания» под управлением 59-летнего мужчины. От удара «Ивеко» выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный микроавтобус «Хёндэ Старекс», вследствие чего произошло возгорание автомобиля.

На месте погибли водитель и шесть пассажиров микроавтобуса. Водитель «Ивеко» госпитализирован в тяжёлом состоянии – «Фонтанка» сообщала, что для него вызывали вертолёт. Водитель «Скании» не пострадал.

«Седьмого нашли под днищем машины», – пишет Лариса в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и несколько человек это подтверждают.

«С отдыха ехали. Из аэропорта, судя по перемотанным чемоданам», – предполагает Сергей.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Из-за аварии пришлось перекрыть участок скоростной магистрали в направлении с севера в город.