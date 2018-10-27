Россия испытала «убийцу спутников», воздействующего излучением

В России прошли испытания системы орбитального подавления «Тирада-2», сообщает 27 октября «Российская газета».

Этот мобильный комплекс большой мощности, предназначенный для бесконтактного вывода из строя спутников связи, разрабатывается с 2001 года. Он воздействует на космические объекты с земли – электромагнитным излучением. В 2017 году о нём заговорили публично.

В этом году на форуме «Армия-2018» Минобороны подписало контракт на поставку системы РЭБ «Тирада-2.3». Исполнителем контракта выступает завод «Электроприбор» во Владимире. Производство комплексов планируется начать до конца года.