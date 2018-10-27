Лондон хочет избавиться от автомобилей. На велосипедизацию потрачен миллиард

Согласно новой транспортной стратегии, предложенной властями Лондона, половину улиц исторического центра города, известного как Square Mile, предполагается сделать «приоритетно пешеходными», пишет американское издание Curbed.

Это означает, что все транспортные средства с мотором в этой зоне будут запрещены, исключение только автомобили, доставляющие инвалидов и пожилых людей.

В соответствии с этим планом приоритет будет предоставлен также велосипедистам. Лондон уже потратил около 1 миллиарда долларов на велосипедную инфраструктуру, включая обширную сеть дорожек, но теперь речь идет о внедрении велосипедного движения как основного вида транспорта по всему центру города. Новый план предполагает строительство сети защищенных велодорожек шириной минимум два метра вдоль большинства основных улиц.

В дополнение к этим мерам предлагается ввести ограничение скорости по всей центральной части города до 15 миль в час (25 км/ч), что в два раза ниже, чем в большинстве других городов Европы. Несмотря на уверения властей, что такая скорость позволит резко снизить аварийность и количество жертв среди пешеходов и велосипедистов, автомобилисты выступают резко против.

Более того, и эти планы нуждаются в пересмотре, считают в мэрии Лондона. Зону «чистого воздуха» необходимо расширять за пределы «квадратной мили» и даже всего Сити, принимать меры по материальной стимуляции для перехода на экологически чистые виды транспорта, включая электромобили. Даже знаменитые лондонские двухэтажные автобусы должны скоро поголовно стать электрическими. Интересно, что лондонское отделение Uber недавно объявило, что к 2025 году компания будет иметь полностью электрический автопарк в британской столице.

Париж также поэтапно отказывает от наиболее загрязняющих транспортных средств, таких, как дизельные автобусы и развозные грузовики, и ввел ежемесячный «день без автомобилей». В других французских городах хотят ввести плату за въезд.