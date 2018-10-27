В США нашли тысячу замурованных в стену человеческих зубов

В городе Валдоста в штате Джорджия во время строительных работ были обнаружены сотни человеческих зубов, замурованных в стену. Об этом пишет 27 октября «Газета.Ru» со ссылкой на местное издание Valdosta Daily News.

Отмечается, что замурованные зубы обнаружили рабочие. Тайник был найден в стене на втором этаже в ремонтируемом старом здании, которое находится в центре города. По их подсчетам, зубов около тысячи.

Краевед Гарри Эванс рассказал, что такие тайники делали зубные врачи, которые работали в этом здании в начале ХХ века. Он отметил, что в 1900 году в это здание въехал доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там практиковал доктор Лестер Юменз.

Местные волонтеры добавили, что это уже третий такой тайник, который был обнаружен в последнее время.