ЗСД перекрыт из-за ДТП с 6 жертвами. Очевидцы рассказывают о самом страшном

Западный скоростной диаметр перекрыт из-за тяжёлой аварии, в которой погибли шесть человек.

Как стало известно «Фонтанке», несколько минут назад ГИБДД сняла движение на северном участке в направлении города. Нельзя въехать со стороны «Скандинавии» и Зеленогорска. ДПС направляет поток через Сестрорецк.

На место ДТП, по данным нашего издания, прилетал вертолёт, чтобы забрать пострадавшего водителя большегруза.

Напомним, вечером 27 октября на 36-м километре ЗСД грузовик совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ» и загорелся. Погибли шесть человек.

По одной из версий правоохранительных органов, вылетевший на встречку грузовик подтолкнул другой грузовик. На место выехало руководство силовых ведомств.

В соцсетях это предположение подтверждают. «На встречке стоял такой же грузовик с разбитой кабиной. Похоже, он ударил в зад переднему, и того понесло на встречку», – пишет Максим в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Участник группы Никита был одним из первых, кто оказался на месте аварии. Вот его рассказ, составленный из комментариев: «Походу, из Финки ехали на микро. <...> Мы, например, с папой дали огнетушители. Три водителя, проезжающее мимо, тоже дали огнетушитель. Дело в том, что там уже нечего было тушить. Машина вспыхнула как порох. <...> Мы пытались. Вытаскивали уже горевших, мёртвых, пострадавших. Без толку. Повторюсь, как фура врезалась, сразу микроавтобус вспыхнул. Самое страшное, что вокруг нет ничего – Скорой помощи, пожарных, МЧС».

«Мы тоже видели весь этот ужас! Когда проезжала первая пожарная машина, за ней пристроились легковые авто (всегда найдутся такие люди), а через какое-то время следом поехала «скорая» и уже не могла быстро проехать из-за этих машин!» – возмущается Анастасия.