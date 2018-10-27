МЧС просит петербуржцев отказаться от машин. В области обещают до минус 13

Синоптики предсказывают снежный день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По сообщениям спасателей, мокрый снег пройдёт в ночь на 28 октября и продолжится утром.

Порывы восточного и северо-восточного ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду. Это вкупе с нулевой ночной температурой наверняка спровоцирует наледь и увеличит количество ДТП. Поэтому в МЧС просят автовладельцев особое внимание уделить дистанции на дорогах. Например, при скорости 30 километров в час расстояние между машинами должно быть не меньше 15 метров. Лучшим вариантом спасатели считают в воскресенье спрятать свою машину в гараж или по крайней мере никуда не ездить на ней.

В последующие дни в Петербурге и области станет еще холоднее. Синоптики пугают, что за городом температура воздуха ночью опустится до минус 13 градусов по Цельсию. В качестве традиционного погодного «бонуса» – гололёд.