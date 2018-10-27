Twitter объяснил уменьшение числа подписчиков Трампа

В компании Twitter после критики американского президента Дональда Трампа объяснили уменьшение числа подписчиков президента США удалением ненастоящих аккаунтов. Об этом пишет 27 октября «Газета.Ru» со ссылкой на американское издание The Hill.

В пятницу, 26 октября, Трамп обвинил сервис микроблогов в том, что компания намеренно удаляет его подписчиков и в целом относится к нему предзвзято.

«Нашим приоритетом является корректное функционирование сервиса, в том числе работа по удалению поддельных аккаунтов для предотвращения вредоносного поведения. Многие популярные пользователи заметили, что число их подписчиков упало, но в результате мы в большей степени уверены в том, что подписчики являются реально существующими людьми», — заявили в компании.