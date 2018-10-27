Хаски обвинил прокуратуру и СК в срыве концертов. Они удивились

Репер Хаски, он же Дмитрий Кузнецов, обвинил прокуратуру и СК РФ в том, что они посягают на его право выступать в России и нашли в его текстах призывы к каннибализму и другим противозаконным действиям.

«Прокуратура посягает на мои права вещать в разных городах России. В Тольятти они уже нашкодили, на очереди Самара, Нижний Новгород, Пермь и некоторые другие города. Список растет, – написал музыкант на своей странице «ВКонтакте». – Схема такая: в клуб «Звезда» в Самаре приходят мушкетеры и говорят: если вы будете содействовать проведению концерта Хаски, мы отключим вам электричество. Аналогичная история в других городах – кое-где даже угрожают закрытием. Тольяттинский клуб сдался».

По словам музыканта, причина претензий в том, что в его песне «Поэма о родине» нашли призывы к каннибализму, а в других песнях – оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата.

«Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет, только тупой деревянный шантаж. Я мог бы написать, мол, прекратите давить на меня, я ни к чему не призываю и никого не оскорбляю. Но нет: я оскорбляю конкретно вас <...> и призываю к тому, чтобы вы куда-то делись навсегда и бесповоротно со своими клёвыми идейками», – заявил репер.

27 октября прокуратура Самарской области заявила, как пишет телеканал 360, что не выносила представлений о запрете концерта рэпера Хаски в Тольятти.