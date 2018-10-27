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Происшествия
27.10.2018 22:30
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Топ-менеджер компании, работающей с ФСБ, убита из-за сейфа с воображаемым кэшем

Следственный комитет Ленинградской области к вечеру 27 октября задержал 35-летнего бывшего работника компании «Астраком» Евгения Каяшева. Ему вменяют убийство 38-летней финансового директора фирмы Натальи Вахрушевой. Её тело было найдено накануне днём в лесу у карьера Мяглово во Всеволожском районе Ленинградской области. «Фонтанка» достала видео, на котором подозреваемый ключами уже погибшей открывает двери компании. Также наши журналисты узнали, что приехал в Петербург задержанный на школьные каникулы своего ребёнка.

По информации «Фонтанки», к ночи 27 октября в материалах уголовного дела Следственного комитета Ленобласти указано, как Каяшев расправился с топ-менеджером: он знал, что у женщины есть ключи от своего кабинета в особняке на улице Куйбышева, а в кабинете – сейф. Заметим, подозреваемый 5 лет отработал в ООО «Астраком Секьюрити» – дочерней компании главного «Астракома». Он был водителем, в том числе возил руководство фирмы.

Как уже сообщала «Фонтанка», сама компания «Астраком» известна поставками радиооборудования региональным управлениям МВД и ФСБ. Из компании Каяшев уволился примерно год назад и переехал в Вологду.

По данным «Фонтанки», в Петербург он прибыл 19 октября. Сегодня, 27 октября, у российских школьников начались осенние каникулы, а у Каяшева в Петербурге живет сын-школьник. С ним были запланированы встречи с подарком и культурная программа. Но за пять дней в большом городе мужчина поиздержался.

Вечером 24 октября он зашёл в зелёный четырёхэтажный дом на углу Куйбышева и Петроградской набережной, в офис «Астракома». Там водителя Каяшева, конечно, помнили. Заглянул он и в кабинет финансового директора Натальи Вахрушевой. Там его взгляд упал на сейф. Вторая мысль заключалась в том, что в сейфе черный нал, и притом его много.

Каяшев около пяти лет возил Вахрушеву на служебной машине, её логистика была ему знакома, так же, как и место жительство.

Вечером 25 октября он подождал финансового директора у ее дома на улице Крыленко в Невском районе. Дама позволила знакомому сесть в корпоративный «БМВ 116». В салоне иномарки появилась верёвка, сопротивление, удары по лицу, а через несколько минут Вахрушева перестала дышать.

По версии следствия, с телом в машине Каяшев и поехал под Мяглово. Жертву бросил в лесу, а увязший во всеволожском песке продукт немецкого автопрома оставил. С собой же прихватил только ключи от ее кабинета. Через пару часов он уже был вновь в особняке на Куйбышева. Хождение по знакомым коридорам далось легко. В офисе бывший водитель не устроил бардака, но прихватил с собой сейф.

"Фонтанка.ру"

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Сотрудницу «Астракома» в пятницу 26 октября, естественно, спохватились, но пропавшего сейфа не приметили. Просто вначале не заходили к ней в кабинет. На пропавший корпоративный «БМВ» удалось выйти по навигационным маячкам. Обнаружив его, уголовный розыск начал работу.

Так, Петроградский уголовный розыск в режиме «пожара» снял видео с районных и частных камер слежения. Разумеется, было изъято и видео из самой компании. На них удалось увидеть здорового мужчину, заходящего в офис «Астракома» и тянущего с собой по улице Петроградской стороны сейф. Вскоре в нем сотрудники компании опознали своего бывшего коллегу.

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Каяшев был задержан в посёлке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. Он поработал над ящиком в местной слесарной мастерской. Его недолгой добычей стали 20 тысяч рублей. Лежавшим там трудовым книжкам работников «Астракома» он не порадовался и выбросил их. Кстати, документы уже нашли.

Если вначале сотрудники работали, как это принято говорить, в условиях неочевидности, то к ночи 27 октября они уже оформляли Каяшева, понимая абсурдность сотворённого им.

Напомним, что тело 38-летней финансового директора ООО «Астраком» было найдено днём 26 октября у карьера Мяглово во Всеволожском районе Ленинградской области. Об обнаружении тела в полицию заявил коллега погибшей.

Компания «Астраком» специализируется на системах профессиональной радиосвязи и на этом рынке уже почти два десятка лет. В рамках государственного оборонного заказа фирма поставляла полицейским оборудование радиосвязи в целях обеспечения государственной программы вооружения. Клиентами компании являются не только региональные управления МВД, но и ФСБ.

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