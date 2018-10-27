В огненном ДТП на ЗСД погибли шесть человек. Очевидцы выдают версии

Авария с пожаром на севере ЗСД оказалась очень серьёзной. Участников, по официальным данным, только два.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 27 октября около 18 часов на 36-м километре внешней стороны ЗСД грузовик совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ». Погибли шесть человек, их пол и возраст уточняются.

«Предварительно, грузовик Scania ехал из города, пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом», – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

«Трое пассажиров сгорели, одного вытащили уже мёртвого», – добавляет «Мегаполис».

«Мой муж ехал как раз за этим грузовиком, ехали не быстро – около 80 км. Что случилось, он так и не понял: просто тот вдруг поехал налево, пробил ограждение, пролетел на встречную, повис в ограждении и загорелся. Может, лопнуло колесо», – пишет Виктория в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Одна фура врезалась в зад другой, и вторая вылетела через встречку и снесла «МБ Вито», – утверждает Владимир. «Ехал мимо аварии, видно, что большегруз задел правый отбойник, остались куски бампера, крутанул руль и вылетел на встречку», – считает Сергей.

В 18:09 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал на ЗСД пробку длиной 7,1 километра от реки Чёрная до КАД. Она сохраняется. В ней автомобилисты теряют полчаса – обычно проезд этого участка занимает считанные минуты.

Напомним ещё одну страшную аварию на том же участке ЗСД, на 6-м километре. 31 мая 2017 года на 6-м километре ЗСД там столкнулись пять машин. Грузовик подмял под себя и завалил песком легковушку с человеком внутри. Он погиб. Водителя осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года.