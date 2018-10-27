«Ищите по следам. От кед»: купчинские хулиганы побегали по машинам

Полицейские ищут хулиганов, устроивших забег по припаркованным машинам во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 27 октября.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию в субботу обратились сразу трое граждан. Они рассказали, что неизвестные ночью нанесли повреждения их иномаркам, которые были припаркованы у дома 31/5 по Загребскому бульвару. По предварительной информации, порчей чужого имущества занимались несколько молодых людей.

Один из пострадавших автовладельцев сообщил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», что молодежь устроила спринтерский забег по четырём-пяти машинам около 3 часов ночи. После себя хулиганы оставили вмятины, а у автора поста на лобовом стекле осталась трещина и четкий отпечаток кеда.