«Симпсоны» могут лишиться персонажа. Причина – обвинения в расизме

Создатели «Симпсонов» задумались об исключении из мультфильма второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона, сообщает 27 октября «Газета.Ru» со ссылкой на IndieWire.

Его речь имеет индийский акцент, и многие зрители считают его оскорбительным изображением индусов, проживающих в США.

«Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они (создатели сериала. – Прим. «Газеты.Ru») собираются избавиться от персонажа Апу полностью», — заявил индийский кинопродюсер Ади Шанкар.

По его словам, это позволит избежать существующих противоречий в отношении персонажа.

Напомним, 25 октября NBC уволило журналистку Мегин Келли из-за шутки о «черных» костюмах на Хэллоуин. Первый канал позвал её к себе, но, как оказалось, с иронией.