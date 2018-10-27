Петербургская полиция взялась за маршруточника, неудачно въехавшего на газон

Полиция Петербурга оперативно отреагировала на публикацию о маршрутке, нарушившей правила дорожного движения на улице Маршала Захарова.

Инцидент произошёл днём 27 октября: водитель маршрутки, решив объехать место ДТП, неудачно вырулил на газон. Его поступок можно трактовать, например, по статье 12.15 КоАП РФ – «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги...», предусматривающей штраф. Кроме того, водитель открыл двери, чтобы посадить пассажира, посреди проезжей части. Видеозаписи, зафиксировавшие инцидент, появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Данное видео изучается. Проводится проверка», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 16 октября в Ломоносове очевидцы сняли на видео, как автобус едет по тротуару. Местные жители объясняли, что он также объезжал ДТП. В тот же день компания-перевозчик отчиталась о том, что водитель будет уволен. Наказала его и ГИБДД.