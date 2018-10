В Питтсбурге мужчина с автоматом Калашникова устроил массовый расстрел в синагоге

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, неизвестный убил минимум семерых прихожан местной синагоги. Число погибших может быть и больше, сообщает 27 октября местный телеканал CBS Pittsburgh.

По информации BNL News в Twitter, инцидент произошел в субботу около 10 утра по местному времени. Мужчина, предположительно вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в синагогу «Дерево жизни» и открыл огонь по прихожанам.

VIDEO: Dozens of emergency vehicles have responded to an active shooter situation at the Tree of Life Congregation Synagogue in Pittsburgh, Penn., including multiple ambulances. pic.twitter.com/1IvISa1EPG